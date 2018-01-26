Первое в России: в Кузбассе начнут производить шприцы для контрастных веществ

В Кузбассе запустят производство медицинских шприцев для рентгеноконтрастных и магнитоконтрастных веществ.

Аналогов ему в России пока нет. Cейчас такие шприцы закупаются в США, Германии и Китае.

Новое производство на базе технопарка в Кемерове планирует наладить компания «АСПроК», входящая в группу «Ангиосистемы» из Екатеринбурга. Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве подписано между АО «Кузбасский технопарк», ООО «АСПроК» и администрацией Кемеровской области, сообщает «Коммерсант-Сибирь».

«АСПроК» намерена вложить в реализацию проекта собственные и заёмные средства. Общий объём инвестиций составит 37 млн рублей. Будет создано 30 рабочих мест.

По словам директора компании Дениса Пиго, к маю 2018 года установят оборудование, к июню-июлю будут получены первые образцы для сертификации. Продажи запустят к 2020 году. «АСПроК» обещает предложить медицинским учреждениям страны качественный отечественный продукт дешевле импортных аналогов на 20−25%.