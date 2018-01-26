Идём с парой: новокузнечан приглашают на бесплатный урок латиноамериканских танцев

Руководитель школы танцев «FamiDa» приглашает гостей и жителей Новокузнецка на открытый урок по Сальсе и Бачате.

«В первые выходные марта мы ждём всех желающих научиться танцевать латиноамериканские танцы. На открытом уроке покажем основные шаги и разыграем шесть призовых абонементов. Напоминаю, эти танцы парные, поэтому берите с собой партнёра, а если такового нет, то мы найдём, — рассказал руководитель школы танцев Михаил Чичков. — С собой брать хорошее настроение и сменную обувь».

Открытый урок пройдёт 3 марта на пр. Энтузиастов, 16 (3 этаж). Узнать все подробности можно в официальной группе ВКонтакте, или позвонив по телефону 89 530 637 111