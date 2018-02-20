В долгах как в шелках: банки выдали россиянам рекордное число кредитных карт

В январе 208 года российские банки выдали клиентам 587,8 тысячи кредиток.

Это в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и самый высокий показатель за последние 4 года. По сравнению с январём 2015 года рост выдачи новых кредитных карт составил 312,8%, сообщает «Прайм» с ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Больше всего кредиток выдано в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Башкортостане. Меньше всего — в Забайкальском крае, Архангельской, Амурской и Владимирской областях, а также в республике Саха (Якутия).