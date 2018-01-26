К празднику: новокузнечан зовут за покупками на ярмарку

В Новокузнецке пройдёт продовольственная сельскохозяйственная ярмарка, посвящённая 75-летию Кемеровской области и Дню защитника Отечества.

Покупателям предложат продукты и непродовольственные товары, в частности, подарочные наборы к предстоящему празднику. Традиционно будет организована работа точек общепита, а праздничное настроение создадут творческие коллективы. Помощь в доставке покупок пожилым людям окажут волонтёры. Для маломобильных жителей будет дежурить «социальное такси», сообщает пресс-служба городской администрации.

Всех желающих приглашают 22 февраля на площадь общественных мероприятий Центрального района. Ярмарка начнёт работать с 9 часов утра.