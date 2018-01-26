«Пора, брат, пора»: в России снизилась стоимость авиабилетов

Как рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов, средняя стоимость авиабилетов в обе стороны в 2017 году в России составила 12,8 тысяч рублей.

В прошлом году число авиапассажиров в России выросло на 18% и превысило 105 млн человек. Это рекордный показатель за всю историю гражданской авиации. Почти две трети — 62,5 миллионов пассажиров перевезены на внутренних линиях, рост составил 11%.

Олег Сафонов также отметил, что цены на авиаперелёты внутри страны снизились на 4%.

Дешевле стали, по словам главы Ростуризма, и железнодорожные билеты. Например, железнодорожные чартерные программы на российский юг позволяют туристам экономить до 50% расходов по сравнению с самостоятельным путешествием.