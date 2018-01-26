И швец, и жнец: мэр Новокузнецка сможет участвовать одновременно в двух выборных кампаниях

Этой осенью Новокузнецк ждут выборы мэра – полномочия Сергея Кузнецова истекают уже через полгода. Пойдёт ли он на второй срок?

Думается, это решение зависит не от самого Кузнецова. Он человек системы и сделает так, как решат наверху. Скажут избираться – пойдёт на выборы, нет – вернётся в бизнес, а может, и на повышение уйдёт.

Сергей Кузнецов в беседе с novokuznetsk.su в сентябре прошлого года заявил, что “пока не решил”, пойдёт ли на второй срок. Сегодня ситуация вряд ли изменилась, о своём решении Кузнецов пока не объявил.

Между тем ранее сообщалось, что этой осенью в Кузбассе могут пройти выборы губернатора. На это даже заложили деньги в бюджет области.

Как рассказал novokuznetsk.su сотрудник областного избиркома, Сергей Кузнецов при желании сможет участвовать в обоих выборах одновременно, это не противоречит закону. А в случае победы в обеих избирательных кампаниях он сам может решить – быть ему мэром или губернатором. Это, конечно, если оперировать только законом, не учитывая реалий нашей страны. А о них мы уже говорили выше.

novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники