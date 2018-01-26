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Новость от 21 февраля 2018

Наконец-то: в Кузбассе поднимут зарплату некоторым бюджетникам

Заработная плата у ряда категорий бюджетников станет больше с 1 марта 2018 года.

На 15 процентов вырастет зарплата у помощников воспитателей в детсадах, поваров и кухонных работников бюджетных учреждений, сотрудников архивов и многофункциональных центров, сообщили в пресс-службе областной администрации.

На 10 процентов поднимут зарплату работникам общественного транспорта — водителям, кондукторам, автослесарям, механикам и другим.

На эти цели выделят более 5 млрд рублей.

 

novokuznetsk.su

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