Наконец-то: в Кузбассе поднимут зарплату некоторым бюджетникам

Заработная плата у ряда категорий бюджетников станет больше с 1 марта 2018 года.
На 15 процентов вырастет зарплата у помощников воспитателей в детсадах, поваров и кухонных работников бюджетных учреждений, сотрудников архивов и многофункциональных центров, сообщили в пресс-службе областной администрации.
На 10 процентов поднимут зарплату работникам общественного транспорта — водителям, кондукторам, автослесарям, механикам и другим.
На эти цели выделят более 5 млрд рублей.
novokuznetsk.su
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