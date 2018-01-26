Чем опасен остеохондроз и как его вылечить – рассказывает врач-вертеброневролог

По оценкам специалистов, с остеохондрозом позвоночника, который проявляется острыми или хроническими болями в спине, знакомо до 90% взрослого населения нашей страны.

На вопросы об этом «старом недобром» заболевании отвечает вертеброневролог, врач высшей категории, главный врач новокузнецкого Центра восстановительного лечения «Реамед» Вадим Раскин, специализирующийся на лечении остеохондроза позвоночника и его неврологических осложнений.

– Вадим Евгеньевич, что такое остеохондроз позвоночника?

– По сути, это даже не болезнь, а процесс старения и износа позвоночника. Развитие возрастных дегенеративно-дистрофических изменений начинается, как правило, в межпозвонковом диске и постепенно распространяется на тела позвонков, межпозвонковые суставы и связки, регионарные мышцы, невральные и сосудистые структуры. Совокупность этих процессов и можно назвать остеохондрозом позвоночника. Различают две стадии заболевания – латентную, когда процесс протекает бессимптомно, и стадию клинических проявлений, когда в соответствующих отделах позвоночника появляются боли острого или хронического характера. И, кстати, в соответствии с международной классификацией сегодняшние врачи ставят диагноз «дорсопатия», а термин «остеохондроз позвоночника» считается устаревшим.

– Каковы основные причины развития этого заболевания? Почему оно так распространено?



– По этому поводу существует не меньше десятка рабочих теорий. Но все они указывают две общие причины развития остеохондроза – нарушение процессов клеточного питания в структурах позвоночника и неадекватная нагрузка. Причём в качестве неадекватных нагрузок на позвоночник я рассматриваю не столько динамические или силовые, сколько длительные статические. Сидячая работа, малоподвижный образ жизни, избыточные вес – вот основные патологические факторы, приводящие к остеохондрозу позвоночника, как к заболеванию, резко снижающему качество жизни человека.

– Но если болеют все, то значит – ничего страшного?

– При всей «привычности» остеохондроза он остаётся грозным заболеванием, которое приводит людей к потере трудоспособности и инвалидности, а общество – к существенному экономическому ущербу. Так что дорсопатия является значительной медико-социальной проблемой современности. 90% населения в той или иной степени сталкивались с болями, вызванными остеохондрозом. 60% испытывают хронические боли, связанные с этим заболеванием. 35% имеют серьёзные неврологические и нейроортопедические осложнения остеохондроза. А 40% людей страдают от таких осложнений, как протрузии и грыжи межпозвонковых дисков. При этом около 20% больных в итоге вынуждены обращаться к нейрохирургам.

– Вертеброневрологи знают какое-то чудо-средство для лечения остеохондроза?

– Как я уже говорил, остеохондроз – это мультифакториальное заболевание, при котором формируется целый ряд нарушений в различных структурах и системах позвоночника. И решить этот комплекс проблем с помощью какого-либо «чудесного» средства монотерапии просто невозможно. Поэтому лечение должно быть комплексным, подобранным именно под данную совокупность патологических процессов, которые у двух людей с болями в спине и диагнозом «дорсопатия» будут совершенно разными. Соответственно лечить их тоже нужно по-разному. Типовых «золотых схем» в лечении остеохондроза не бывает. Важен комплексный и в то же время индивидуальный подход к каждому пациенту.

– С чего начинается лечение остеохондроза?

– Основа успешного лечения – это грамотная диагностика. «Хорошо диагностируется – хорошо лечится», как говорили древние. А основа хорошей диагностики – это анамнез болезни и анамнез боли. Именно в ходе анамнеза формулируется 90% диагноза. Дополнительные методы обследования – нейровизуализация, рентгенография, МРТ, КТ, ЭМГ, УЗИ предназначены для подтверждения диагноза, который врач ставит в процессе анамнеза и неврологического обследования пациента. При этом хороший врач-диагност всегда много расспрашивает. Если же врач ставит диагноз и назначает лечение только по одному беглому взгляду на снимок – возможно, вам следует поискать другого специалиста. Стоит отметить, что по статистике в 70% случаев МРТ назначается неоправданно и не имеет диагностической ценности. Но многие пациенты считают, что если доктор не назначил МРТ и ещё множество «модных» и дорогих обследований – значит, это «плохой» доктор.

– Какие средства вы используете в лечении?

– У нас специализированный медицинский центр по лечению заболеваний позвоночника. И мы располагаем всеми необходимыми средствами, чтобы провести эффективный комплексный курс лечения, который может включать в себя лазерную терапию, вакуумную терапию, рефлексотерапию, мануальную терапию, физиотерапию, лечебный массаж, медикаментозную терапию.

– Это правда, что мануальная терапия способна творить чудеса при лечении остеохондроза?

– Мануальная терапия является ценным и эффективным терапевтическим инструментом в арсенале врача-вертеброневролога, но для её применения существуют строгие показания и противопоказания. В одних случаях использование техник мануальной терапии способствует быстрому достижению выраженного положительного эффекта. А в других наоборот – может привести к серьёзным осложнениям.

– Ваш медицинский центр одним из первых в городе начал и продолжает активно использовать лазерную терапию в лечении заболеваний позвоночника. Почему именно лазер?

– Действительно, в течение 15 лет, что существует наш центр, мы активно используем лазерную терапию. В отличие от многих методов физиотерапии, которые, по сути, направлены на купирование боли, а не на устранение её причин, лазерная терапия имеет совершенно иной механизм действия. Она обладает выраженным противовоспалительным, анальгетическим, трофостимулирующим, иммуномодулирующим, регенеративным действием. Совокупность терапевтических свойств лазерного излучения позволяет эффективно воздействовать на патологию и добиваться не временного снятия симптоматики, а обеспечения длительной ремиссии заболевания. Кроме того, применение таких методик лазерной терапии, как внутривенная лазерная обработка крови позволяет значительно снизить употребление лекарственных препаратов – анальгетиков, миорелаксантов, НПВС, глюкокортикоидов, которые, как известно, обладают негативными побочными эффектами.

– Получается, что лазеротерапия – это настоящая панацея от боли в спине?

– Это один из эффективных, комфортных для пациента и безопасных методов лечения остеохондроза позвоночника. Но только с помощью комплексной терапии можно добиться стойкого и долговременного эффекта.

– Грыжа межпозвонкового диска – это «приговор» к операции в любом случае?



– Абсолютно нет. Медицинская статистика показывает, что около 40% взрослого населения имеют грыжи и протрузии межпозвонковых дисков, наличие которых никак не влияет на здоровье и качество жизни пациента. Но только у 20% пациентов грыжи и протрузии нуждаются в лечении. Причём лишь у 6% из них отмечаются прямые показания к хирургическому вмешательству. Во всех остальных случаях показано консервативное лечение.

Записала Инна Ким

Центр восстановительного лечения «Реамед»

г. Новокузнецк, пр. Дружбы, д. 50

тел. +7(3843)33-41-17

8-923-625-15-27

На правах рекламы.