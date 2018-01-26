День Икс: стала известна дата послания Путина Федеральному собранию

Изначальные сроки выступления главы государства перед Федеральным посланием перенесли.

Президент России Владимир Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию 1 марта. Об этом сообщил сопредседатель его избирательного штаба Александр Румянцев, пишет «Коммерсант».

Изначально планировалось, что Путин выступит с посланием в период с 6 по 10 февраля. Позднее сообщалось о дате 27 февраля. Теперь сроки сдвинулись ещё на несколько дней.

Между тем, отмечает издание, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал подтверждать названную Румянцевым дату.

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