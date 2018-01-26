Грязно и много просрочки: почему покупатели обрадовались продаже «Магнита»

В СМИ продолжают горячо обсуждать сделку по продаже 29,1% акций торговой сети «Магнит» финансовой группе ВТБ. Фактически известная торговая сеть перешла под государственный контроль.

Несмотря на то, что у совладельца «Магнита» Сергея Галицкого есть ещё 3% акций, от оперативного руководства он отошёл. Сейчас компанию возглавил финансовый директор ретейлера Хачатур Помбухчан.

При этом не исключается возможность продажи и слияния компании с «Лентой».

Руководитель ВТБ Андрей Костин уже заявил, что выведет торговую сеть на новый уровень, но как именно он это будет делать — пока не уточняется.

Но рядовые покупатели ожидают позитивных изменений, сообщает ФедералПресс.ру.

По словам преподавателя кафедры маркетинга Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Юлии Сягловой, многие покупатели не любят «Магнит» — их не устраивает сервис, качество продукции и удобство выбора.

«И многие эксперты ритейла оценивают магазины данной сети, как одни из самых плохих, по сравнению с другими розничными сетями. Надеюсь, после смены руководства произойдут положительные изменения. Покупатели жалуются на неудобство пространства, выкладки товаров, на отвратительное состояние торгового зала и просроченные продукты», — озвучила мнение рядовых россиян Сяглова.

Напомним, после ухода кузбасский торговых сетей, в регионе на их место успешно зашли магазины сети «Магнит».

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