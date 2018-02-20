А вот и сбылось: на стенах уникального объекта в Новокузнецке появились скачущие кони

Необычную иллюминацию включили на здании новокузнецкого музея ретро-автомобилей.

По его стенам «побежали» лошади. Глава города Сергей Кузнецов поделился эмоциями по этому поводу на своей странице в инстаграме.

«В Новокузнецке появился необычный объект! Музей ретро-автомобилей. Мало кто представлял и верил, что это современное здание будет являть собой живой интерактив! Совсем скоро мы сможем увидеть, что же там внутри. И пусть это будет интригой, а пока будем гордиться, что такое чудо есть в нашем городе», — написал мэр.

Он также выразил благодарность за строительство объекта предпринимателю Александру Говору и его команде.

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