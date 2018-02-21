Пан или пропал: Поход в продуктовый магазин стал игрой в русскую рулетку

Эксперты вынуждены признать, что в российских магазинах продают большое количество фальсификата. Россияне заведомо остаются в проигрыше, покупая продукты на авось.

О проблеме знают все, принимаются попытки их решения — но пока безрезультатно.

На днях эксперты Россельхознадзора опубликовали отчёт о проверках — около 20% мясной и молочной продукции являются фальсификатом.

При этом в магазинах можно встретить сомнительного качества хлеб и рыбу. Не меньше проблем и с алкогольной продукцией. До сих пор нередки случаи смертельного отравления коньяком и водкой.

По словам вице-премьера Александра Хлопонина, около 40% продукции на коньячном рынке — это фальсификат, сообщает Независимая газета.

Как заявил руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, снижать долю фальсификата нужно с двух сторон. Во-первых, наказание должно стать неотвратимым. Во-вторых, необходимо совершенствовать законодательство с точки зрения требований к маркировке товаров.

Но член Торгово-промышленной палаты Анна Вовк считает, что нужно повышать платежеспособность населения. Ведь многие россияне вынуждены покупать самые дешёвые продукты, только из-за тотальной нехватки средств.

novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники