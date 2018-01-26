Битый небитого везёт: новокузнецкие богачи не платят за коммуналку

Многие обеспеченные новокузнечане не обременяют себя платой за коммуналку.

Собственники элитного жилья в городе накапливают большие долги за отопление — от 50 000 до 1,5 миллиона рублей.

Лидеры неплательщиков — собственники дома № 73А на Запорожской. Жители должны отдать Кузнецкой ТЭЦ 2,5 миллиона рублей за тепло и горячую воду. Больше всех задолжал некий М., владелец шести квартир — 650 000 рублей. Всего же в здании 19 квартир, по которым несвоевременно оплачивают коммуналку.

Второе место по долгам занимает дом № 9 на Кузнецкстроевском — жилой комплекс «Фрегат». Здесь собственники не выплатили более 1,5 миллиона рублей. Больше всех за отопление должен гражданин К. Сумма, которую от него недополучили энергетики, составила 463 000 рублей. И это за одну квартиру. Он не оплачивал услугу 12 лет, сообщили в пресс-службе компании СГК.

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