Больше, чем у других: в Кузбассе поднимут МРОТ

В Кемеровской области увеличится минимальный размер оплаты труда.

Он будет выше, чем уровень МРОТ в России, так как на него будет начисляться районный коэффициент за особые климатические условия.

Напомним, с 1 января минимальный размер оплаты труда в стране составляет 9 489 рублей. Районный коэффициент, который будет начисляться на эту сумму, — 30 процентов. Таким образом, МРОТ в Кузбассе составит 12 336 рублей. Такое решение принял глава региона Аман Тулеев, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ранее Novokuznetsk.su писал о повышении зарплат некоторым бюджетникам и работникам общественного транспорта с 1 марта 2018 года.

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