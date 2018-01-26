Гиганты Рунета: Названы самые дорогие компании интернета

Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих компаний Рунета.

В структуре их выручки на онлайн приходится более половины. В рейтинге представлены компании, созданные в России, либо оперирующие в основном на российском рынке.

Список возглавила компания «Яндекс» стоимостью 12,38 миллиарда долларов, сообщается на сайте издания. На втором месте — Mail.ru Group (стоимость 6,86 миллиарда долларов). На третьем — электронная доска объявлений Avito (2,734 миллиарда долларов).

На четвёртой строке расположился интернет-магазин Wildberries (602 миллиона долларов). Пятое место у онлайн-ритейлера одежды и обуви Lamoda (454 миллиона долларов).

Далее следуют Ozon Group (369 миллионов долларов), сервис онлайн-бронирования Biletix (264 миллиона долларов), онлайн-ресурс поиска работы HeadHunter (228 миллионов долларов).

На девятой строчке — онлайн-дискаунтер «Ситилинк» (224 миллиона долларов). Замыкает топ-10 сервис геолокации 2ГИС (211 миллионов долларов).

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