Подведены итоги второго этапа конкурса волонтерских проектов «Помогать просто»

РУСАЛ подвел итоги второго этапа конкурса волонтерских проектов «Помогать просто»

В 2018 году 74 социальные инициативы получат гранты от компании на сумму 3,5 млн рублей. С учетом софинансирования общая стоимость проектов составит 6,7 млн рублей.

На победу во втором туре конкурса претендовали 279 участников, чьи проектные заявки были направлены на поддержку социально незащищенных граждан, шефское сопровождение социальных учреждений, оказание помощи pro bono, а также проведение коммуникационных и обучающих мероприятий для волонтеров. Инициаторами проектов выступили некоммерческие, социальные и образовательные учреждения, команды городских и корпоративных волонтеров.

В течение полугода при поддержке РУСАЛа будут реализованы такие волонтерские инициативы, как создание общественного волонтерского движения в Каменске-Уральском, оказание репетиторской помощи семьям с усыновленными детьми в Красноярске, открытие театра особенных детей в Краснотурьинске, проведение в Москве досугово-терапевтических встреч для детей, чьи близкие живут с боковым амиотрофическим склерозом, организация экологической игры по уборке леса для воспитанников школы-интерната в Североуральске, и многие другие. Максимальная сумма гранта для одного проекта составляет 50 тыс. рублей.

В Новокузнецке грантовую поддержку РУСАЛа получат 7 волонтерских проектов на общую сумму около 350 тысяч рублей:

Организация — заявитель Название проекта Описание проекта Некоммерческая организация «Благотворительный фонд поддержки ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской» Оладушки от бабушки

Проект направлен на восстановление связующей нити поколений, благодаря передаче рецептов оладушек, записанных волонтерами со слов пожилых людей, проживающих в Доме-интернате для престарелых и инвалидов, ребятам из реабилитационных центров для несовершеннолетних.

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка» Эфир-НК

Создание видеофильмов о городе в год его 400-летия воспитанниками детского дома «Ровесник» и учащимися специальной школы-интерната №66, проведение обучающих занятий по развитию информационно-поисковых навыков, краеведению, журналистике, технологии видеомонтажа с воспитанниками социальных учреждений с помощью команды волонтеров

Инициативная группа Тишиной Светланы Николаевны Дарим красоту

Проект «Дарим красоту» направлен на предоставление долгосрочной безвозмездной качественной парикмахерской pro-bono услуги (стрижка, окраска, завивка) социальным, социально-реабилитационным учреждениям, пожилым людям, ветеранам ВОВ, инвалидам.

Инициативная группа «Объединение Break-Dance NVKZ» Школа брейк-данса

В рамках проекта планируется факультативные танцевальные занятия для воспитанников детского дома «Ровесник». Уроки брейк-данса будут проходить на площадках городских танцевальных школ («Extreme Effect», «Time of dance» и «Breakmasters»), а так же в здании детского дома по 1-2 раза в неделю. Финальным результатом проекта станет организация танцевального чемпионата, на котором ребята наравне с другими танцорами смогут показать, чему научились, пройдя курс подготовки в рамках проекта.

Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» Мы вместе Командой проекта будут организованы занятия по созданию специального тренажера для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ортопедический массажный коврик, разработанный с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка-инвалида, позволит более эффективно решить коррекционные и реабилитационные задачи, снятие спастики в пораженных конечностях.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Дружба со зверятами на радость ребятам

Проект направлен на решение проблем эмоционально-личностного развития и творческой самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья через непосредственное общение с животными уголка живой природы. Адресатами деятельности проекта станут учащиеся специализированных (коррекционных) образовательных учреждений города.

Инициативная группа Талтаевой Ирины Павловны Театральная студия «Рукавичка»

Театральная студия «Рукавичка» — это театр для детей с задержкой психического развития, где куклы одеваются на руку, как рукавичка, и начинают оживать. Театр научит особых детей не бояться общения со сверстниками и взрослыми, быть уверенным в себе, развить творческие способности, память, внимание. Всё это мы планируем достичь благодаря постоянным репетициям, выступлениям, беседам, играм.



– Прошедший конкурс стал для нас рекордным как по количеству поддержанных идей, так и по числу инициативных групп граждан, ставших их авторами. Активные и неравнодушные жители готовы самостоятельно включаться в решение даже самых непростых социальных проблем. Хочется отметить также и растущую проектную грамотность заявителей, и нестандартные методы, которые используются в предложенных инициативах, – сказала Вера Курочкина, заместитель генерального директора РУСАЛа.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте http://www.fcsp.ru/

Пресс-служба РУСАЛ-Новокузнецк.