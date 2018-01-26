Неиссякаемый оптимизм: Центробанк спрогнозировал инфляцию в России на конец 2018 года

Годовая инфляция сохранится на низком уровне и постепенно будет возвращаться к 4%.

На конец 2018 года она может оставаться несколько ниже этого уровня. Такие прогнозы дали в Банке России, пишет «Финмаркет».

Отмечается, что в январе регулятор зафиксировал замедление годовой инфляции до рекордных 2,2%. Это связано с низкими темпами роста цен на продукты, динамикой цен в регулируемом сегменте и достаточно стабильным курсом рубля.

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