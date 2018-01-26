Потрясло так потрясло: кемеровчан напугал жуткий грохот

Накануне жители Кемерова услышали громкий звук, похожий на взрыв.

По словам горожан, он был настолько сильным, что с поверхностей стал осыпаться снег. А жители микрорайона Радуга сообщили, что почувствовали, как завибрировало здание, пишет ВашГород.ру.

Позже в МЧС назвали причину произошедшего. В ведомстве рассказали, что громкий хлопок связан «с преодолением звукового барьера воздушным судном».

Откуда над городом взялся сверхзвуковой самолёт, не пояснили. Как уточняет издание, такие самолёты имеют особую конструкцию, отличающуюся от дозвуковых самолётов, ими пользуются военные.

Между тем, в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) заявили, что военные самолёты над Кузбассом не летают, поскольку в регионе нет военного аэродрома.

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