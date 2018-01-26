Опять ремонт: собор Рождества Христова остался без крестов

В Новокузнецке снова на ремонт сняли кресты собора Рождества Христова.

Как сообщает ТВН, из-за сильного ветра, который в этом районе дует очень часто, конструкция потребовала укрепления. Это уже второй этап ремонтных работ, первы провели три года назад.

По оценкам специалистов, процесс займет около месяца, и, со слов священников, не потребует закрытия собора.

Алексей ШЕСТИТКО, начальник производственно-технического отдела Управления капитального строительства г. Новокузнецка:

«В 2015 году данные кресты снимали, выполняли усиление тела креста, в настоящий момент кресты демонтируют для усиления перекрестия тела креста и замены существующих расчалок, на стальные тросы».

Павел ТЕРЕНТЬЕВ, священник собора Рождества Христова:

«Хочу подчеркнуть, что работы ведутся исключительно в не богослужебное время, сейчас идет первая седьмица Великого поста, и поэтому во время утренних и вечерних богослужений никаких работ не производится. Поэтому все горожане и гости нашего города, нашего храма могут быть спокойны и приходить на богослужения, участвовать в общей соборной молитве».

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