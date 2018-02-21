Вывели на чистую воду: в театре под руководством режиссёра из Новокузнецка украли 45 миллионов рублей

Вокруг Малого драматического театра (МДТ) – Театра Европы в Петербурге разгорелся скандал.

Там похитили крупную сумму денег, выделенных из федерального бюджета на проектирование новой сцены. Речь идёт о 45 миллионах рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». В преступлении подозреваются несколько человек. Их имена не разглашаются. Ряд фигурантов задержан, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на информацию ФСБ.

Строительство новой семиэтажной сцены МДТ должно быть завершено к концу 2019 года. По проекту, общая площадь здания — 23 тысячи квадратных метров, предусмотрен подземный паркинг в 1,6 тысячи квадратных метров.

Художественным руководителем-директором театра более 30 лет является уроженец Новокузнецка Лев Додин.

Как пишет РИА Новости, похищенные средства были потрачены на покупку люксового автомобиля «Мерседес-Бенц Майбах» и лизинг автомобилей «Порш» и «Лексус».

Тем временем в России продолжается процесс по делу режиссёра «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Он и ещё два фигуранта обвиняются в хищении 133 миллионов рублей. С августа 2017 года Серебренников находится под домашним арестом. Накануне стало известно, что суд продлил ему меру пресечения.

Также под домашним арестом Мосгорсуд оставил бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина. Экс-гендиректор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский остался в СИЗО, передают Вести.ру.

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