На «чёрный день»: потребительскую корзину россиян пересмотрят

В России намерены изменить механизм формирования потребительской корзины.

Госдума может рассмотреть этот вопрос до конца 2018 года. Об этом «Российской газете» рассказал член Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

С 2012 года потребительская корзина включает только набор продуктов питания на год. До этого в неё входили и непродовольственные товары и услуги.

«Потом их убрали и стали закладывать некую усреднённую сумму, которая якобы должна отражать базовые затраты населения на одежду, оплату услуг ЖКХ и проезд. Такой подход совершенно не отражает современную модель жизни населения, — считает заведующий лабораторией проблем уровня качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков.

По его мнению, в потребительскую корзину нужно закладывать траты на интерне, мобильную связь, платные услуги на образование и здравоохранение. Или же государство должно расширять спектр госгарантий. Плюс к этому потребительская корзина должна включать кредиты и депозиты – накопления «на чёрный день».

Но пока в Минтруде пересматривают продовольственный набор продуктов. Туда могут включить больше мяса, овощей и фруктов за счёт сокращения хлебобулочных изделий, макарон и круп.

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