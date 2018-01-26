Как увеличить свою зарплату: пять важных шагов

Не ждите, что вам просто так возьмут и поднимут зарплату. Этого никогда не произойдёт. Даже если вы каждый день задерживаетесь и иногда трудитесь по выходным. Чтобы вам платили больше, нужно действовать.

Шаг первый

Сначала следует спросить у руководителя, как увеличить зарплату. Но не «пожалуйста, повысьте мне зарплату», а иначе – «что мне можно сделать, чтобы зарабатывать больше?». Западайте открытый вопрос, не предлагайте вариантов ответа (может, мне увеличить продажи или взять новые обязанности?), ждите ответа.

Понятно, что многие нервничают, когда задают такие вопросы, поэтому во время паузы для раздумья начальника начинают всё-таки предлагать эти варианты.

Держитесь спокойно, дожидаясь ответа. В таким случае он может предложить, например, перейти на сдельную зарплату, чтобы получалось зарабатывать больше. Если постараетесь, конечно.

Бывает, что начальник не может ничего ответить и просто повышает зарплату под каким-нибудь предлогом (вы у нас опытный сотрудник, хорошо, повысим).

Шаг второй

Вот вы задали вопрос, как же зарабатывать больше, стоите, ждёте, волнуетесь, а начальник – «я не знаю».

Нужно готовиться и к такому и придумать план, как вы сможете стать выгоднее для компании и приносить больше денег в обмен на повышение зарплаты.

Например, можно расширить свою ответственность. Допустим, Петя делает холодные звонки, а более квалифицированный Кирилл ездит на встречи с клиентами. Петя может попроситься на курсы, чтобы встречаться с клиентами самому и тем самым увеличить число сделок. Так Петя сможет зарабатывать больше, получая процент от каждой сделки.

Другой вариант – предложить взять на себя функции других сотрудников, которые плохо справляются с работой. Например, Кристина – фрилансер, который продвигает материалы вашей компании, но работает невнимательно и затягивает сроки. Но Алиса трудится в офисе и лучше знакома со спецификой, к тому же известно пунктуальностью. Алиса сможет дополнительно заняться работой Кристины и получать за это больше.

Любой работодатель согласится, что выгоднее платить за результат, а не просто за прожитый месяц. Поэтому можно сделать привязку к итогам.

Валера работает менеджером по продажам и с каждой сделки получает 10%. Он предлагает понизить зарплату на 10 тысяч, но увеличить комиссию до 15%. Так он станет активнее бороться за результат, сможет зарабатывать больше, при этом принося компании выгоду.

Подведём итог – к руководству нужно приходить с готовым планом, предлагать сделать вот это и это для повышения зарплаты на столько-то. Если босс не согласился на ваш гениальный план, читайте дальше.

Шаг третий

Если выгоду в виде прибавки получить не удалось, подумайте, как можно получить её иначе.

Например, компания может давать вам пользоваться автомобилем или компьютером с правом выкупа, может арендовать жильё, давать выгодный заём или оплачивать фитнес.

Это может быть выгодно для компании с точки зрения налогов – если машина в лизинге, то у предприятия снижается налогооблагаемая база. Кроме того, это работает для удержания сотрудника – уезжать из служебной квартиры не очень-то приятно.

Кроме того, можно предложить перейти на удалённую работу – вы уже давно трудитесь, посвящены во все тонкости, поэтому за ваше рабочее место в офисе можно посадить другого сотрудника, сократив компании расходы на аренду.

Эти варианты больше подходят для крупных фирм, у которых много денег, однако может получиться и в небольших предприятиях.

Шаг четвёртый.

Шеф непреклонен, ни на что не соглашается – зарплату повышать не хочет, повышать по службе – тоже, о служебной машине и мечтать нечего. Тогда нужно принимать меры посерьёзнее.

Уходите в отпуск, подыскивайте новую работу и говорите боссу, что нашли более выгодную работу. Если он так и не дрогнет, уходите с этого места.

При этом не обязательно на новом месте платят больше, это может быть выгодно и по другим причинам – ближе к дому, есть спортзал, оплачивают питание и так далее.

Часто люди боятся, что ничего не найдут, но поискать всё равно стоит – можно наткнуться на необычное предложение, которого не было на рынке всего несколько месяцев назад.

Шаг пятый

Можно и вовсе уйти с работы по найму и открыть свой бизнес.

Это выгодно, если вы знаете, что делаете 90% работы, а получаете за неё всего 20% денег. Кроме того, тут вы можете развиваться в каком угодно направлении, а не в том, что диктует босс.

Итак, самый понятный способ повысить зарплату – это увеличить свою полезность для работодателя или собственного дела. При этом заявляйте о себе, предлагайте конкретные цифры, стройте планы и исполняйте их.

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