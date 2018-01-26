Совершенно секретно: российским военным выдали телефоны по 115 тысяч рублей

Офицеры Минобороны, допущенные к документам высшей категории секретности, начали получать защищённые мобильные телефоны.

Стоимость одного аппарата – 115 тысяч рублей. Устройства позволяют через гражданские сотовые сети выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций России. Об этом пишут «Известия».

По мнению экспертов, эти устройства полностью оправдывают свою высокую стоимость. Оперативная засекреченная связь позволит эффективнее управлять войсками. Лимит расходов на такие переговоры — 24 млн рублей в год.

По информации издания, отечественные телефоны М-663С «Атлас» работают при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов. После получасового погружения в воду на метровую глубину они продолжают принимать звонки. Аппарат весит 130 граммов.

Модель выпускается ограниченной партией — около ста штук в год.

novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники