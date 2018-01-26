«Прачечная»: мэр Новокузнецка жёстко ответил о строительстве концертного зала

Сегодня утром в эфире «Ново-ТВ» горожанка пожаловалась Сергею Кузнецову на ужасную ситуацию в Орджоникидзевском районе.

По её слвоам, жители 22 дворов вынуждены ездить за холодной водой через несколько кварталов, дорог нет, пенсионеры травмируются в автобусах, а другие продолжают разъезжать на дорогих авто и им всё равно.

«Едут в поликлинику на двух автобусах, чтобы поставить укол, бабуськи падают, понимаете, а <неразборчиво> разъезжает на своём «Мерседесе» и ему всё, извините, по хрену», — высказалась горожанка.

Её выступление было настолько эмоциональным, что Сергей Кузнецов не сдержался.

«Да у нас много кому уже по хрену стало, поэтому с теми людьми, кому по хрену, будем разбираться отдельно скоро», — резко заявил мэр.

Далее ведущий задал ему вопрос от горожан о строительстве концертного зала в Новокузнецке.

«Если кто-то надеется, что мы из бюджета будем доставать деньги, которых нет, и строить концертный зал при наличии вот таких проблем, о которых сейчас мы слышим. То у нас дороги нет, то воды, то частный сектор не обустроен, то у нас поликлиники нет, женской консультации нет, школы нет, яслей нет. Да какой на хрен, извините меня, концертный зал может быть. Люди вот эти, которые сейчас обращаются к нам, да они просто меня порвут, скажут: сынок, да ты чего творишь? Ты нам сначала жизненно необходимое дай, а потом уже будешь концертные залы строить», — заявил Сергей Кузнецов.

Затем он подытожил, что есть предварительная договорённость с одним из городских бизнесменов о строительстве «нечто такого, хорошего для города».

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