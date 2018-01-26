Друг познаётся в беде: как россияне выбираются из долговой ямы

Почти половина россиян решает сложности с выплатой кредитов при помощи друзей или родственников.

Об этом сообщили 48% участников опроса, проведённого Аналитическим центром НАФИ.

Только 17% опрошенных при возникновении финансовых проблем пошли бы в банк за отсрочкой платежа или увеличением срока кредита. В редких случаях заёмщики взяли бы ссуду у работодателя или обратились бы в организацию, предлагающую за гонорар решить вопрос с задолженностью в банке. Об этом сообщается на сайте Аналитического центра.

Всего с трудностями по выплате кредитов (сами лично или их окружение) сталкивались 47% российских семей.

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