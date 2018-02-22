До -32 градусов: кузбасские синоптики рассказали о погоде на выходные

В ближайшие дни погода в Кузбассе будет переменчивой.

В праздничный день 23 февраля днём ожидается 6…11 градусов мороза. Ночью похолодает до -13…18, местами до -23. Местами будут наблюдаться небольшие осадки, сообщается на сайте кемеровского гидрометцентра.

В выходные дни будет морозно, но в основном в ночные часы. Днём в субботу, 24 февраля, температура воздуха составит -10…-15 градусов. Ночью столбики термометров понизятся до -17,-22. Синоптики прогнозируют умеренный северо-западный ветер с порывами до 12 м/с, осадки.

В воскресенье, 25 февраля, преимущественно без осадков. Температура воздуха днём ожидается в пределах -13…-18 градусов. Ночью возможно понижение до -22…-27, при прояснениях до -32 градусов. Ветер северный от слабого до умеренного.

В понедельник, 26 февраля, потеплеет. Дневная температура составит 9…14 градусов со знаком «минус». Ночью ожидается 13…18 градусов мороза. Осадков не предвидится.

novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники