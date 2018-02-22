До -32 градусов: кузбасские синоптики рассказали о погоде на выходные

В ближайшие дни погода в Кузбассе будет переменчивой.
В праздничный день 23 февраля днём ожидается 6…11 градусов мороза. Ночью похолодает до -13…18, местами до -23. Местами будут наблюдаться небольшие осадки, сообщается на сайте кемеровского гидрометцентра.
В выходные дни будет морозно, но в основном в ночные часы. Днём в субботу, 24 февраля, температура воздуха составит -10…-15 градусов. Ночью столбики термометров понизятся до -17,-22. Синоптики прогнозируют умеренный северо-западный ветер с порывами до 12 м/с, осадки.
В воскресенье, 25 февраля, преимущественно без осадков. Температура воздуха днём ожидается в пределах -13…-18 градусов. Ночью возможно понижение до -22…-27, при прояснениях до -32 градусов. Ветер северный от слабого до умеренного.
В понедельник, 26 февраля, потеплеет. Дневная температура составит 9…14 градусов со знаком «минус». Ночью ожидается 13…18 градусов мороза. Осадков не предвидится.
novokuznetsk.su
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