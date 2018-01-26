Посадки не помогли: Россия сравнялась с Гондурасом в рейтинге восприятия коррупции

Международная организация Transparency International опубликовала рейтинг восприятия коррупции по итогам 2017 года. Эксперты опросили представителей бизнеса и экспертов, для того чтобы узнать отношение граждан к финансовым преступлениям.

Россия расположилась на 135 месте из 180. Многие отметили, что скандальные процессы над экс губернаторами Александром Хорошавиным и Никитой Белых, а также над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым должного впечатления на рядовых россиян не произвели. Поэтому РФ набрала всего 29 баллов из 100.

Столько же баллов получили такие страны как Мексика, Парагвай, Гондурас и Доминая республика.

Коррупцию почти победили в Новой Зеландии (89 баллов), Дании (88 баллов) Финляндии, Норвегии и Швейцарии (по 85 баллов).

Самые низкие показатели зафиксированы в Сомали (9 баллов) и Южном Судане (12 баллов), передаёт finanz.ru.

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