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Новость от 22 февраля 2018

Сами виноваты: скрывающихся алиментщиков признают без вести пропавшими

Россиян, которые умышленно скрываются от уплаты алиментов, суд сможет признать безвестно отсутствующими.

В свою очередь взыскатели получат возможность оформить пенсию по потере кормильца. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении, сообщает «Российская газета».  

Согласно поправкам, судебные приставы будут информировать взыскателей о безрезультатном поиске должников по алиментам, а также разъяснять им право на обращение в суд. Розыск будет считаться безрезультатным, если продолжается более года со дня получения последних сведений о должнике.

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