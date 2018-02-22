Сами виноваты: скрывающихся алиментщиков признают без вести пропавшими

Россиян, которые умышленно скрываются от уплаты алиментов, суд сможет признать безвестно отсутствующими.

В свою очередь взыскатели получат возможность оформить пенсию по потере кормильца. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении, сообщает «Российская газета».

Согласно поправкам, судебные приставы будут информировать взыскателей о безрезультатном поиске должников по алиментам, а также разъяснять им право на обращение в суд. Розыск будет считаться безрезультатным, если продолжается более года со дня получения последних сведений о должнике.

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