Ради доступности: медицинские услуги разделят на первый и второй сорт

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что всю систему здравоохранения нужно перезагрузить.

При этом он предлагает оставить бесплатную часть медицины, но существенно расширить список по предоставлению платных услуг для состоятельных россиян. Фактически он предлагает разделить всю медицину на базовую и расширенную, сделав два вида полиса ОМС.

«Предлагаемый механизм позволит увеличить доступность качественной медицинской помощи для граждан. А формирование более развитого рынка платных медицинских услуг, оказываемых как в частных, так и в государственных и муниципальных медицинских организациях, со временем создаст условия для введения новых страховых механизмов сочетания государственного и частного финансирования здравоохранения», — цитирует слова Кудрина ВашГород.ру.

Ранее мы рассказали, что решить проблему роста затрат на здравоохранение предложили за счёт россиян.

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