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Новость от 23 февраля 2018

Даешь мяса: в центре Новокузнецка открылся популярный бар

В Новокузнецке появилось ещё одно место, где можно проводить приятные вечера и вкусно покушать.

В ТРЦ «Глобус» сегодня, 23 февраля, открылся бар «ШашлыкоFF».

«Мы открылись на втором этаже. Сегодня уже работаем с 10 часов утра до 3 ночи», — рассказали представители ресторана.

Торговый центр находится на улице Тольятти 27а. Узнать все подробности можно в группе ВКонтакте.

Напомним, первый бар этой сети продолжает работать в ТР «Комета».

 

novokuznetsk.su

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