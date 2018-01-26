Кузбассовец получил огромный штраф за попытку дать взятку главе поселения

Инцидент произошёл в 2016 году. Предприниматель из Таштагола пытался дать взятку главе одного из поселений района.

Он просил чиновника за 350 тысяч рублей помочь заключить договор аренды земельных участков без проведения торгов.

Глава сельского поселения охотно согласился, но провернуть мошенническую схему не удалось.

«Передача взятки не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от обвиняемого, действия которого были пресечены», — уточнили сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении его возбудили уголовное дело покушение на взятку. Суд обязал выплатить штраф в размере 1,2 млн рублей.

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