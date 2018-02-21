Идём в МФЦ: поставить машину на учёт станет проще

В правительстве хотят расширить спектр услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил МВД подготовить проект, в рамках которого граждане могли бы в МФЦ получать не только водительские права, но и ставить машину на учёт, передаёт Российская газета.

Отметим, сейчас получение прав в МФЦ — это более длительная процедура, чем в ГИБДД.

Ранее мы рассказали, что в Новокузнецке для бизнесменов в МФЦ добавили больше 10 новых услуг.

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