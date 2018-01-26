Основатель Магнита вкладывает миллиарды в провинцию

Основатель торговой сети «Магнит» и успешный предприниматель не забывает свою малую родину – Краснодар. Несмотря на внушительные успехи и финансовую независимость, он продолжает жить в провинции и вкладывает огромные суммы в развитие своего города, передают эксперты Форбс.

Сергей Галицкий по версии издания был признан филантропом 2017 года.

Десять лет назад олигарх создал футбольный клуб «Краснодар», затем построил для него академию и одноименный стадион.

А осенью прошлого года он открыл парк, который сравнивают с московским «Зарядьем», на который он потратил 4 млрд рублей. При этом предприниматель подчёркивает, что комплекс не является коммерческим проектом.

Ранее мы рассказали, что акции торговой сети «Магнит» купил ВТБ, а Сергей Галицкий отошел от управления торговой сетью.

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