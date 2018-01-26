Стоим: в Новокузнецке образовалась пробка из-за нескольких аварий

Водители сообщают, что на Заводском шоссе произошло сразу несколько аварий из-за чего образовалась пробка.

«Около станции «Островская» произошла авария. Две машины столкнулись. На месте уже пять скорых машин стоит. Ещё одна прямо под мостом произошла. Там все стоят, мы раньше успели проехать», — рассказал водитель.

По информации Яндекс.Пробки, около моста почти нет движения – всего 2 км/ч.

Ранее синоптики предупреждали о снеге и усилении ветра.

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