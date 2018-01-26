RSS    Реклама на сайте

Реклама

Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 23 февраля 2018

Стоим: в Новокузнецке образовалась пробка из-за нескольких аварий

Водители сообщают, что на Заводском шоссе произошло сразу несколько аварий из-за чего образовалась пробка.

«Около станции «Островская» произошла авария. Две машины столкнулись. На месте уже пять скорых машин стоит. Ещё одна прямо под мостом произошла. Там все стоят, мы раньше успели проехать», — рассказал водитель.

По информации Яндекс.Пробки, около моста почти нет движения – всего 2 км/ч.

Ранее синоптики предупреждали о снеге и усилении ветра.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники
Уважаемые читатели, теперь вы можете поделиться своими новостями о событиях в городе с редакцией Novokuznetsk.su по WhatsApp, Viber, Telegram по телефону +7 (923) 464-0620.