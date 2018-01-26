В Новокузнецке отремонтируют мост за федеральные деньги

Байдаевский мост (на трассе Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск) попал в список кузбасских сооружений, которые отремонтируют на средства из федерального бюджета.

Как рассказали в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса, кроме этого отремонтируют путепровод в Беловском районе, мост на автодороге Томск – Мариинск около села Малый Антибес и на автодороге Панфилово – Крапивино.

К работам приступят уже в мае 2018 года. Часть мостов будет приведена в порядок в этом году, остальные – в 2019-ом

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