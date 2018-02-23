RSS    Реклама на сайте

Реклама

Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 23 февраля 2018

Не до конца: Дерипаска ушёл с должности президента Русала

Совет директоров EN+ GROUP принял отставку Олега Дерипаски с поста президента группы, сообщили на сайте компании.

Свои полномочия Дерипаска оставит 15 марта. На его место избран Максим Соков, сообщает газета Известия.

При этом отмечается, что Дерипаска останется в совете директоров в качестве неисполнительного директора.

Эксперты отмечают, что кадровые перестановки совершены с целью обеспечить увеличение стоимости акций En+.

 

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники
Уважаемые читатели, теперь вы можете поделиться своими новостями о событиях в городе с редакцией Novokuznetsk.su по WhatsApp, Viber, Telegram по телефону +7 (923) 464-0620.