Не до конца: Дерипаска ушёл с должности президента Русала

Совет директоров EN+ GROUP принял отставку Олега Дерипаски с поста президента группы, сообщили на сайте компании.

Свои полномочия Дерипаска оставит 15 марта. На его место избран Максим Соков, сообщает газета Известия.

При этом отмечается, что Дерипаска останется в совете директоров в качестве неисполнительного директора.

Эксперты отмечают, что кадровые перестановки совершены с целью обеспечить увеличение стоимости акций En+.

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