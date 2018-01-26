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Новость от 24 февраля 2018

Позор: кузбассовцы возмущены обстановкой в доме малютки

Жительница Кемерова написала мэру и обратила внимание на ужасное состояние детского дома. Она заметила, что малютки, оставшиеся без родителей, вынуждены жить в убогом интерьере, передаёт ВашГород.ру.  

 «А что у нас вообще в детских учреждениях творится? В частности в доме малютки! Обратите внимание на диваны и полы. Позор! Мебель и интерьер в детских домах и администрации Кемерова — большая разница», — подытожила горожанка.

Ранее мэр Новокузнецка рассказал, почему в городе до сих пор нет большого концертного зала.

novokuznetsk.su

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