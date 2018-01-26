Будет только хуже: у новокузнечан риск заболеть раком в три раза выше, чем у сельчан

На этой неделе депутаты Новокузнецкого Горсовета подвели итоги преобразования структуры здравоохранения.

Напомним, год назад городское управление здравоохранения вышло из структуры муниципалитета и было переподчинено областному департаменту.

В ходе своего долгого выступления начальник департамента охраны здоровья населения Кузбасса Ирина Крамер рассказала о ситуации в здравоохранении в целом.

Она упомянула, что в Новокузнецке очень сложная ситуация с онкозаболеваниями.

По официальным данным, средний возраст заболевших раком — 64 года. При этом у городских жителей риск заболеть раком в три раза выше, чем у сельских. И в ближайшие 10-15 лет ожидается дальнейший прирост.

Показатель смертности от рака в Новокузнецке по итогам прошлого года составил 266 на 100 тысяч человек населения, сообщает Кузнецкий рабочий.

Ранее мы рассказали, что медицину хотят разделить на два сорта – для бедных и состоятельных горожан.

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