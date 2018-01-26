Топ болезней: эксперты рассказали, от чего умирают новокузнечане

На этой неделе депутаты Новокузнецкого Горсовета подвели итоги преобразования структуры здравоохранения.

Напомним, год назад городское управление здравоохранения было передано областному департаменту.

На заседании начальник управления территориального департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Ирина Крамер рассказала о ситуации в здравоохранении в целом и назвала болезни, от которых чаще всего умирают новокузнечане, передаёт Кузнецкий рабочий.

Традиционно лидируют болезни системы кровообращения – почти 40%, от раковых новообразований умирают до 20%. Третье место занимают болезни нервной системы (11,4%).

Ранее мы рассказали, что у горожан риск заболеть раком в три раза выше, чем у сельских жителей.

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