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Новость от 24 февраля 2018

Добро возвращается: для неравнодушных россиян придумали новую льготу

В Правительстве одобрили законопроект об освобождении волонтеров от уплаты налогов на доходы, полученные ими в виде выплат на возмещение понесенных расходов в рамках соответствующей деятельности или в натуральной форме.

Соответствующее сообщение появилось на сайте правительства.

Если законопроект будет реализован в жизнь, то это создаст дополнительные условия для развития благотворительной деятельности.

Ранее мы рассказали, что россиян заставят платить налог за дачные туалеты.

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