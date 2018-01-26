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Новость от 24 февраля 2018

Заживём: мэр Новокузнецка рассказал о новой схеме платежей за ЖКУ

На этой неделе глава Новокузнецка разговаривал с горожанами в прямом эфире. Сергей Кузнецов напомнил, что в ближайшее время собственники начнут платить за жилищно-коммунальные услуги по новым правилам.

«Буквально на днях должно совершиться ещё одно событие – теперь все коммунальные платежи (это плата за воду, за тепло и свет) мы будем совершать напрямую ресурсоснабжающим компаниям, мимо управляющих компаний. Чтобы они не брали наши деньги себе в клубок и не кутили их. Теперь мы будем платить напрямую, а управляющим компаниям идёт плата только за содержание мест общего пользования. И тут встаёт вопрос, сколько управляющих компаний вообще выживет», — подытожил мэр.

Он отметил, что после перехода на новые правила платежа, условия для управляющих компаний изменятся.

 

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