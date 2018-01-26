Скандальный видеоролик: идти на выборы начали агитировать даже девушки лёгкого поведения

Через несколько недель россияне пойдут выбирать главу государства. В интернете активно обсуждают очередной видеоролик, призывающий идти на выборы. На этот раз авторы решили подойти «со взрослой стороны».
Суть видеоролика заключается в том, что девушка с низкой социальной ответственностью отказывает молодому человеку в близости, узнав, что он не ходил на выборы.
Многие интернет пользователи возмутились, ведь на выборы зазывает девушка лёгкого поведения.
«Господа, это дно!» — считает интернет пользователь Александр.
Напомним, выборы президента пройдут 18 марта.
novokuznetsk.su
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