Завезли с мандаринами: Россельхознадзор предсказал миллиардные убытки от опасного вредителя

Эксперты Россельхознадзора предупреждают, что ущерб сельского хозяйства РФ от американского коричнево-мраморного клопа может достигнуть двух млрд рублей в год.

В пределы нашей страны он попал с партией мандаринов, которые привезли из Абхазии.

Эти клопы обитают в Грузии, Турции и в странах Юго-Восточной Азии, Европы. Но их родина – это США.

Этого клопа относят к опасным вредителям – он пожирает почти всё вокруг и даже при его небольшой численности вред сельскому хозяйству наносится ощутимый, сообщает Газета. ру.

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