Новокузнечанка жалуется: руководители известной гостиницы превратили двор в большую мусорку

Новокузнечанка жалуется на руководителей гостиницы «Золотое крыло», которая находится на улице Ленина, д.51.

Женщина сообщает, что нерадивые предприниматели систематически захламляют мусором территорию вокруг. За помощью она обратилась к главе Кузнецкого района Сергею Сухореву.

Приводим текст письма:

«Гостиница «Золотое крыло», расположенная по ул. Ленина, д.51 регулярно не вывозит мусор из своего контейнера. Площадка вокруг контейнера захламлена отходами их хозяйственной деятельности, крышка контейнера открыта, в результате содержимое вываливается из переполненного контейнера и разносится ветром по территории (забегая вперед, скажу, что впоследствии этот мусор не убирается, весной вся эта «красота» вытаивает из-под снега, обрывки пакетов повисают на кустах и деревьях, работницы УК «30 Квартал», пришедшие убирать территорию прошлой весной, посидели на лавочке часа полтора, перекусили, и ушли, больше не приходили. Потом частично мусор скрыло травой и зеленью на деревьях. Такое наблюдалось прошлой весной).

Спрашивается, что мешает работникам гостиницы поднять свои пятые точки и навести порядок вокруг контейнера, принадлежащему их организации? Это не эпизоды, такую картину наблюдаю в течение последнего года. Мусорный бак находится прямо перед входной дверью гостиницы и администратор не может этого не видеть. Рядом стоит мусорный контейнер сети «Ярче». Оба эти контейнера стоят фактически на небольшой ограниченной территории между домами 49 и 51, которая является двором этих домов. И когда жильцы выходят на улицу, в том числе с детьми, то вынуждены наблюдать этот бардак.

Вопрос к Отделу ЖКХ администрации Кузнецкого района- эти мусорки расположены в соответствии с правилами и нормами? Почему контейнеры для жильцов вынесены на специальные площадки, а частники делают, что хотят? Если владельца гостиницы наказать штрафом, он бы лучше присматривал за своим хозяйством.

Не поленилась и сфотографировала с интервалом через день, 22 и 24 февраля, как видите, убирать и не думают, ждут, что ветер разнесет. Прошу принять соответствующие меры по устранению этих нарушений».