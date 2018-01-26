Перепад температуры: в Кузбассе резко похолодает до -32 °С

В ночь на 25 февраля на территории Кемеровской области похолодает до -32 градусов. В дневные часы тоже будет прохладно. При этом ожидается снег, туман и гололедица.

Специалисты предупреждают о неблагоприятных условиях на дороге и призывают отказаться от дальних поездок.

по Кемеровской области: Дата Температура воздуха, оС Ветер Явления погоды ночь (мин) день (макс) направление скорость, м/с 25.02 -21,-26, при прояснениях -27,-32, по югу при сохранении облачности -15,-20 -12,-17, по югу -6,-11 Юго-западный 1-6, местами 6-11 Переменная облачность, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег, местами изморозь, дымка, дым, туман, гололедица

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