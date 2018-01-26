Перепад температуры: в Кузбассе резко похолодает до -32 °С

В ночь на 25 февраля на территории Кемеровской области похолодает до -32 градусов. В дневные часы тоже будет прохладно. При этом ожидается снег, туман и гололедица.
Специалисты предупреждают о неблагоприятных условиях на дороге и призывают отказаться от дальних поездок.
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
25.02
-21,-26, при прояснениях
-27,-32, по югу при сохранении облачности
-15,-20
-12,-17,
по югу -6,-11
Юго-западный
1-6,
местами 6-11
Переменная облачность, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег, местами изморозь, дымка, дым, туман, гололедица
novokuznetsk.su
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