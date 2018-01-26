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Новость от 24 февраля 2018

Перепад температуры: в Кузбассе резко похолодает до -32 °С

В ночь на 25 февраля на территории Кемеровской области похолодает до -32 градусов. В дневные часы тоже будет прохладно. При этом ожидается снег, туман и гололедица.

Специалисты предупреждают о неблагоприятных условиях на дороге и призывают отказаться от дальних поездок.

 

 

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

25.02

-21,-26, при прояснениях

-27,-32, по югу при сохранении облачности

-15,-20

-12,-17,

по югу -6,-11

Юго-западный

1-6,

местами 6-11

Переменная облачность, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег, местами изморозь, дымка, дым, туман, гололедица

 

 

 

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