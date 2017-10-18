Русский майдан и Прохоров: чем запомнились выборы 2012 года

Через несколько недель вся страна будет выбирать нового президента России. В этом году список кандидатов довольно внушительный и радует своим разнообразием – восемь претендентов (В.В. Путин, С.Н. Бабурин, П.Н. Грудинин, В.В. Жириновский, М.А. Сурайкин, Б.Ю. Титов и Г.А. Явлинский), причём среди них есть и женщина – светская львица Ксения Собчак.

Представители ЦИК уверяют, что выборы 2018 года будут максимально прозрачными и честными. С этим заявлением не согласен оппозиционер Алексей Навальный, которого не зарегистрировали в кандидаты из-за его судимости.

Оппозиционер в ответ провёл митинги по всей стране и призвал избирателей бойкотировать выборы. Но многие либералы и рядовые россияне не поддержали его.

Журналисты редакции novokuznetsk.su решили вспомнить, как прошли президентские выборы шесть лет назад.

Выборы 2012

В 2012 году мы выбирали из пяти кандидатов. В избирательных бюллетенях значились Владимир Путин (Единая Россия), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов (Справедливая Россия). Они шли кандидатами от политических партий, был ещё один самовыдвиженец — Михаил Прохоров.

Сами выборы прошли 4 марта. С большим отрывом победил Владимир Путин, набрав почти 64% (45 602 075 голосов избирателей).

В тройку лидеров вошли Геннадий Зюганов (12 318 353 избирателей — 17,18%) и Михаил Прохоров (5 722 508 человек — 7,98%).

Глава ЛДПР Владимир Жириновский набрал чуть больше 6% (4 458 103 избирателей). Меньше всего получил голосов лидер «Справедливой России» Сергей Миронов - 3,85% (2 763 935 человек).

В выборах президента РФ приняли участие 71 780 800 российских граждан, и в том числе за рубежом — 452 928 человек, при этом явка составила 65,34%.

Собчак – Прохоров 2018

Отличительная особенность 2018 года — участие женщины в выборах. Многие представители российской оппозиции в целом негативно оценили её желание побороться за президентское кресло.



Глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин заявил РБК ещё в октябре, что её выдвижение связано с намерением Кремля «раздробить либеральную поляну».

Его мнение разделил и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, заявив, что Собчак повторит судьбу бизнесмена Михаила Прохорова.

«Прохоров-2018. Понятно — откуда появился, понятно — куда денется после выборов. Те же грабли, только в профиль. Наступим?» — риторически спросил в своем Twitter Явлинский.

Другие политологи предупреждают, что Собчак может также неудачно закончить политическую карьеру, как и бизнесмен Прохоров.



Вдобавок Алексей Навальный тоже неоднократно обращался к ней с призывом не баллотироваться в президенты. При этом сама светская львица всячески оказывала симпатию оппозиционеру и подчёркивала, что готова снять свою кандидатуру, если он будет участвовать в выборах.

Оппозиционные бурления

Каждые выборы провоцируют всплеск оппозиционного негодования. В 2012 году, как и сейчас, по всей стране проходили митинги за и против действующей власти.

Несмотря на попытки Кремля провести выборы прозрачно (на всех избирательных участках были установлены видеокамеры и допущены наблюдатели), всё же представители оппозиционных сил заявляли о нарушениях.

Непосредственно в день выборов в Москве началась подготовка к «русскому Майдану». Оппозиционеры, не дождавшись окончательных результатов, начали готовиться к акциям протеста.

«Пятого марта люди выйдут на улицы и выразят свое отношение к прошедшим выборам, – в одном из своих интервью говорит лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Вечером 4 марта 2012 года на Пушкинской площади полиция задержала представителей оппозиции, которые хотели раздать палатки. Палатки могли бы понадобиться митингующим после оглашения результатов президентских выборов.

Видя предпосылки для революционной ситуации, в Москву стянули силовиков со всей России. В ответ на «хождения либералов» во многих российских городах после выборов прошли митинги в поддержку Владимира Путина.

Подобный митинг прошёл и в Кузбассе 6 марта. В Кемерове более шести тысяч кузбассовцев поддержали действующего президента.

Но в регионе были и те, кто был не согласен с результатами выборов. Непосредственно в Новокузнецке после 4 марта прошло сразу несколько одиночных пикетов. Но уже к концу марта эти акции сошли на нет.

Выборы в Кузбассе

В 2012 году Кузбасс поддержал Владимира Путина. Большинство проголосовали именно за него. Он набрал более трех четвертей голосов – более 77%. Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский по 8 и 6,8%, за Михаила Прохоровоа галочку поставили только 4,5% кузбассовцев, и менее 3% набрал Сергей Миронов. При этом явка достигла 70,73%

Политологи ожидают, что и в этом году в регионе картина будет не сильно отличаться. Всё же многие эксперты отмечают, что другие сибирские регионы могут внести интригу.

По словам директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, политические предпочтения сибиряков сильно отличаются от взглядов жителей остальной части России.

«В этом году в СФО сложилась уникальная ситуация — выборы должны пройти по максимально честному сценарию. Как минимум без административного ресурса, поэтому у Владимира Путина поддержка будет ниже в Новосибирской и Иркутской областях, чем в целом по стране», — считает эксперт.

Напомним, в этом году выборы пройдут 18 марта. Сейчас россиян активно призывают принять участие. На днях многих удивил вирусный ролик, в котором девушка лёгкого поведения призывает исполнить свой гражданский долг.

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