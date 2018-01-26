Дореформировались: Счётная палата призвала вернуться к старым пенсиям

Глава Счётной палаты Татьяна Голикова призвала вернуться к старой страховой пенсионной системе, учитывающей стаж и зарплату, пишет «Парламентская газета».

По мнению чиновницы, сегодняшняя система понятна не всем, а у человека нет стимула стремиться к наращиванию потенциала.

Сейчас Госдума рассматривает законопроект о снижении индивидуального пенсионного коэффициента, необходимого для начисления страховой пенсии по старости.

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон «О страховых пенсиях», согласно которому для приобретения права на страховую пенсию по старости введено новое условие — наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30 (баллов). При этом указанная величина на 2015 год составляла 6,6 и в дальнейшем увеличивалась ежегодно на 2,4 до достижения 30. В 2018 году указанный показатель равен 13,8.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал, что в 2017 году в некоторых случаях Пенсионный фонд был вынужден отказать в назначении страховой пенсии по старости из-за нехватки стажа и баллов. По его словам, таким людям была назначена социальная пенсия, размер которой ниже пенсии по старости примерно в 1,5 раза.

В настоящее время среднегодовой размер страховой пенсии составляет 14 075 рублей, для неработающих — 14 329 рублей.

novokuznetsk.su

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