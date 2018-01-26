Грозит крупный штраф: в Кузбассе нашли виновника загрязнения воздуха

Жители Кемеровской области часто жалуются на специфический запах. В редких случаях находят виновников загрязнения атмосферы.

Как рассказали в региональном ГУ МВД РФ, в суде решается вопрос о наказании жительницы Кемерова, которую обвиняют в «Загрязнении атмосферы».

Было доказано, что в декабре 2017 года местная организация занималась незаконной утилизацией органических отходов. Поэтому в воздухе было превышено предельно-допустимая концентрация вредных веществ.

Работники по ночам сумели сжечь более 500 килограммов неорганических отходов, что и повлекло загрязнение воздуха.

Сейчас вся доказательная база собрана и дело передано в суд. Если её вину докажут, то подсудимой грозит штраф до 80 000 рублей, либо арест на три месяца, либо исправительные работы на один год.

Напомним, жители Центрального района Новокузнецка часто жалуются на вонючий смог.

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