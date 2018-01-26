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Новость от 25 февраля 2018

К 400-летию: в Новокузнецке решают, как будет выглядеть юбилейная медаль

В честь 400-летия Новокузнецка учреждена медаль, которой будут поощрять самых активных горожан. Всего планирует выпустить 400 штук.

На этой неделе депутаты Горсовета обсудили эскизы медали.

Уже известно, что сама медаль представляет собой круг с накладным (рельефным) изображением музея-заповедника «Кузнецкая крепость» из белого металла (латунь) 32 мм в диаметре.

В центре медали расположена надпись рельефными буквами «Я ЗНАЮ-ГОРОД БУДЕТ!», справа и слева от центра указаны цифры «1618» (слева) и «2018» (справа). Отделка медали -патинирование под серебро.

Но у депутатов возникло много претензий к рассмотренному варианту, поэтому эскиз отправлен на доработку.

novokuznetsk.su

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