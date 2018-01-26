«О самой лучшей медицине в мире»: новокузнечанин поделился впечатлениями о больнице

Один из жителей города, оказавшись по воле случая пациентом ГКИБ № 8 Новокузнецка, описал в красках свои впечатления. Не без доли сарказма.

«Сваливает тебя с ног острым недугом, гнойной ангиной зовущимся. Но ты не унываешь, ведь ты живёшь в 21 веке, вызываешь скорую, и везут тебя в лечебное заведение под названием „Новокузнецкая городская клиническая инфекционная больница № 8“», — начал свой рассказа Андрей Титов.

Далее следуют иллюстрации и комментарии. Хотя сами фото вполне содержательный и в пояснениях не нуждаются.

Заняться в больнице особо нечем, поэтому горожанин предлагает вместо телевизора рассматривать узоры на стене.

Или читать рукописи, оставленные предками… на тумбочках.

Наслаждаться видом из окна.

Все условия для комфортного лечения и пребывания, говорит Андрей Титов, в инфекционке имеются.

«А меж тем, выдали чистое постельное белье, с уникальным узором».

Санузел особенно впечатлил героя.

«Время водных процедур. И что ты скажешь на это изобретение, Илон Маск? Вода горячая и холодная! И целых 3 угла обзора в 3-х зеркалах!»

Резюмируя, новокузнечан написал, что, в отличие от состояния больницы, медицина и отношение врачей там на должном уровне. Что не может не радовать, но совсем не компенсирует увиденного.

«Хочу отдельно поблагодарить врачей, которые работают в этих условиях, оказывают, действительно, большое внимание к каждому больному (говорю без сарказма). А больница в итоге отлично справляется со своей задачей, уже на второй день я себя чувствовал значительно лучше, чем до этого! Всем здоровья!»